Trump anuncia pausa permanente en inmigración de "países del tercer mundo": conoce las drásticas restricciones que vienen

El presidente Donald Trump anunció que su administración se enfocará en poner fin de manera permanente a la migración desde lo que él llama "Países del Tercer Mundo".

Esta contundente declaración fue compartida en redes sociales durante la noche de Acción de Gracias.

Esta promesa representa un giro significativo en las políticas antiinmigrantes del gobierno actual y sugiere un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos, según informes de AP News y The Economic Times.

“Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden” publicó en la red social Truth Social.

La tragedia de la guardia nacional impulsa la retórica de frenar la inmigración desde “países de tercer mundo”

La impactante declaración del presidente, compartida en su plataforma Truth Social, llega en un momento de gran conmoción nacional tras el trágico tiroteo que cobró la vida de dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

El atacante ha sido identificado como un nacional afgano que llegó al país a través de un programa de reasentamiento de 2021, según informó The Economic Times.

Trump hizo una conexión directa entre la migración y los problemas sociales y la criminalidad, a pesar de que estudios académicos, como una revisión citada por AP News, indican que las altas concentraciones de inmigrantes no se relacionan con un aumento en los niveles de delincuencia.

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas mediante un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Autopen”, expresó Trump.

El mandatario subrayó que sólo la "migración inversa" puede sanar por completo la situación del país.

El alcance de la pausa y las promesas adicionales

El Presidente ha dejado claro que su meta es lograr que el "sistema de Estados Unidos se recupere por completo".

Además de la "pausa permanente" en la migración, esta iniciativa abarca varias otras medidas drásticas que su administración ya ha comenzado a implementar o planea llevar a cabo:

Terminar admisiones anteriores: El presidente se ha comprometido a anular millones de admisiones que se realizaron bajo la administración de su predecesor.

Fin de beneficios federales: La Casa Blanca tiene la intención de eliminar todos los beneficios y subsidios federales para "no ciudadanos", según confirmaron The Economic Times y AP News.

Desnaturalización y deportación: El plan contempla la desnaturalización de migrantes que "socaven la tranquilidad doméstica" y la deportación de cualquier extranjero que se considere una "carga pública", un riesgo para la seguridad o "no compatible con la Civilización Occidental".

Revisión de la tarjeta verde: Joseph Edlow, la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ya ha ordenado un "riguroso reexamen" de cada Tarjeta Verde otorgada a ciudadanos de 19 países "de preocupación", detalla The Economic Times, muchos de los cuales ya enfrentaron restricciones de viaje anteriormente.

