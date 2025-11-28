¡Alarma migratoria! ICE redobla su caza y encarcela a indocumentados sin delitos: aquí las cifras de detenciones

Suscríbete a nuestros canales

Las cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirman un aumento del 2.000% en la detención de inmigrantes sin antecedentes penales desde el inicio del segundo periodo del presidente Donald Trump.

Un total de 30.986 personas permanecen detenidas únicamente por infracciones civiles de la ley migratoria. La agencia mantiene a 65.135 personas en sus centros, el nivel más alto reportado desde 2003.

¿Cuál es el aumento en las cifras de ICE bajo Trump?

El ICE suministró cifras que muestran un crecimiento drástico en el número de detenidos sin antecedentes penales. El aumento en la detención de inmigrantes sin condenas ni cargos penales alcanzó un 2.000% desde el regreso de la administración Trump.

Las estadísticas de la agencia indican que, si bien las tres categorías de detenidos aumentaron, el grupo que carece de historial criminal experimentó el crecimiento más acelerado y notable.

¿Cuántos inmigrantes están detenidos sin historial penal?

Hasta el 16 de noviembre, ICE mantenía a 65.135 personas en sus centros de detención en todo el país. Esta cantidad representa el nivel más alto reportado públicamente por la agencia desde su creación en 2003.

Un total de 30.986 personas se encuentran detenidas sin tener condenas ni cargos penales en Estados Unidos (EEUU). Estos inmigrantes están retenidos únicamente por infracciones civiles de la ley migratoria, siendo denominados por ICE como “infractores de inmigración”.

¿Qué tipos de delitos cometieron los demás detenidos?

El total de detenidos se compone de tres grupos principales. El 26% de los detenidos, que suma aproximadamente 17.171 personas, tenían condenas penales. El restante 26%, que suma 16.978 personas, tenían cargos penales pendientes al momento del arresto.

Los datos emitidos por ICE no ofrecen detalles sobre la naturaleza o seriedad de los cargos o las condenas. Estos pueden variar desde delitos menores o infracciones ligadas a la inmigración, como el reingreso ilegal, hasta delitos más graves.

¿Cómo se compone la custodia de ICE y el historial criminal?

La custodia de ICE se compone de personas arrestadas directamente por la agencia (52.510) y detenidos transferidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) (12.625). La mayoría de los detenidos inicialmente capturados por CBP en la frontera históricamente no poseen historial criminal dentro de EE. UU.

La permanencia irregular en el país, como exceder la vigencia de una visa, es generalmente manejada como un tema civil en los tribunales de inmigración.

