Activan alerta por robo de camionetas en Chicago: entérate de la modalidad y la cifra de victimas

La Policía de Chicago emitió una alerta comunitaria tras una ola de robos dirigidos a camionetas de trabajo en cinco vecindarios de la ciudad.

Las autoridades reportaron al menos diez robos en solo dos días, ocurridos a plena luz del día. Los ladrones utilizan herramientas de corte de sierra para forzar las cerraduras de los vehículos.

¿En qué vecindarios de Chicago ocurren los robos?

La ola de robos a camionetas de trabajo tipo urban afecta principalmente a cinco vecindarios de Chicago. Según la Policía de Chicago, los robos estarían ocurriendo en North Center, Lincoln Square, Lakeview Village y Ryle.

La alerta comunitaria se lanzó para prevenir a los residentes y obtener información sobre los sospechosos de estos hechos delictivos.

Los ladrones fueron captados en cámara en varios de los casos. Las autoridades instan a los residentes a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad.

¿Cómo operan los ladrones de en la zona?

Los ladrones utilizan un método específico y violento para acceder a las camionetas de trabajo y robar herramientas. Según el reporte policial, los delincuentes emplean herramientas de corte de sierra para forzar las cerraduras de los vehículos.

En un video se puede observar cómo los ladrones entran a una camioneta blanca estacionada para sacar objetos. Posteriormente, huyen en un vehículo gris o muy parecido a un Honda Civic de modelo reciente.

¿Cuándo ocurren los robos?

La Policía de Chicago reportó que se registraron al menos diez robos en tan solo dos días, ocurridos entre el martes y el miércoles de esta semana. Los ataques se dieron a plena luz del día, en una ventana de tiempo de la mañana, entre las 8:00 a.m. y 11:00 a.m.

Este incremento en la actividad criminal genera una preocupación significativa por la seguridad de los trabajadores. Las autoridades emitieron una alerta para evitar que más personas sean víctimas de estos robos violentos.

¿Qué recomendaciones da la Policía de Chicago?

La Policía de Chicago emitió tres recomendaciones importantes para evitar ser víctima de estos robos. La primera es no enfrentar a los ladrones en ningún momento. La segunda pide guardar cualquier evidencia, como fotografías o videos.

La tercera recomendación es llamar al 911 si es necesario. Además, las autoridades piden a quienes tienen información o videos del suceso comunicarse con los detectives del área 3 al 312-744-8261.

