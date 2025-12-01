¡Tragedia en EEUU! Voraz incendio en un complejo de apartamentos del norte deja a 23 familias sin hogar

Suscríbete a nuestros canales

Un incendio en un edificio de departamentos desplazó a 23 familias durante la madrugada, dejando el inmueble habitable. Los residentes evacuaron de inmediato ante las llamas que se extendieron con rapidez por varias plantas. Los equipos de emergencia respondieron sin demora para contener el siniestro.​

La información fue sacada del portal web de Univision, que reporta el origen del fuego en la planta baja con propagación hasta la azotea. Una persona recibió atención médica en el sitio por inhalación de humo, sin otras lesiones reportadas. El edificio contenía 24 unidades, de las cuales 23 estaban ocupadas en ese momento.

Ubicación y desarrollo del siniestro

El incendio ocurrió en el complejo Meadowdale Apartments, en la aldea de Carpentersville, Illinois, específicamente en el 104 Meadowdale Court, al norte de Chicago. Inició alrededor de las 12:30 am del sábado 29 de noviembre de 2025, clasificado como incidente de dos alarmas. Bomberos de condados Kane y McHenry acudieron, aplicando agua que generó hielo en las vías cercanas por las bajas temperaturas.​

El presidente de la aldea, John Skillman, exjefe de bomberos, llegó temprano al lugar y destacó la magnitud del evento. Las autoridades estiman daños por 2 millones de dólares, con la causa aún bajo investigación. Familias perdieron todas sus pertenencias, saliendo solo con la ropa puesta.

Respuesta de emergencia y apoyo

La Cruz Roja, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Kane y el Moose Lodge local proporcionaron refugio inicial. Cinco familias recibieron alojamiento temporal en el edificio de Obras Públicas al 1075 Tamarac Drive, que sirvió como centro de acopio hasta el domingo.​

La comunidad respondió con donaciones, pero las autoridades indicaron que ya no se necesita ropa y priorizan contribuciones al Banco de Alimentos D300. Tarjetas de regalo para supermercados, tiendas y gasolinaras ayudan directamente en la recuperación.

