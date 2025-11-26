Hay personas atrapadas: reportan devastador incendio de edificios en Hong Kong este 26 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Un devastador incendio se reportó este 26 de noviembre en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong.

De acuerdo con el reporte de medios locales, las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.



La Policía habría indicado que, además de las víctimas mortales, hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego.

De igual modo, se supo que las autoridades elevaron el nivel del fuego a cuatro en una escala de uno a cinco por su rápida evolución.



Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

Los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevan ya a 12, mientras otras 16 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas, según el diario hongkonés South China Morning Post, reportó EFE.

