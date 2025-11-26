Alerta en WhatsApp: ¿Te llegó este mensaje de 'regalo'? La nueva estafa que vacía las cuentas de los latinos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una investigación reciente del Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA) reveló que redes criminales utilizan activamente grupos públicos de WhatsApp en español para estafar a hispanos en Estados Unidos.

El reporte, titulado "WhatsApp Armado", advierte que los delincuentes aprovechan el incremento del consumo durante Acción de Gracias y Navidad para intensificar sus ataques en plataformas de mensajería.

Esto se debe a que la moderación de contenidos en idiomas distintos al inglés suele ser menos rigurosa según un trabajo especial publicado por Univisión.

Este fenómeno cobra especial relevancia ante las cifras de la Alianza Global Antiestafa, que estima pérdidas por 64 800 millones de dólares en 2025.

Esto afecta al 70 % de los residentes del país mediante tácticas que buscan robar tanto dinero como información personal.

Maniobras de los estafadores

El informe detalla las principales maniobras psicológicas y operativas que emplean los estafadores para engañar a los usuarios latinos:

Ingeniería social emocional: Manipulan sentimientos básicos como la esperanza, la codicia o el miedo para predecir y forzar la reacción de la víctima.

Manipulan sentimientos básicos como la esperanza, la codicia o el miedo para predecir y forzar la reacción de la víctima. Falsos sorteos y encuestas: Estrategia diseñada principalmente para la recolección masiva de datos personales bajo la promesa de premios.

Estrategia diseñada principalmente para la recolección masiva de datos personales bajo la promesa de premios. Ventas en línea fraudulentas: Ofertas engañosas cuyo fin es el robo directo de dinero o credenciales bancarias.

Ofertas engañosas cuyo fin es el robo directo de dinero o credenciales bancarias. Creación de falsa urgencia: Utilizan términos como "stock limitado" u oferta de "último día" para anular el escepticismo natural del comprador y evitar que verifique la información.

Modus operandi

El DDIA analizó más de 18 000 mensajes sospechosos para establecer los patrones visuales y técnicos que delatan estas estafas dentro de la aplicación:

Alta viralidad: Los mensajes fraudulentos se propagan rápidamente y suelen aparecer con la etiqueta de "reenviado con frecuencia".

Los mensajes fraudulentos se propagan rápidamente y suelen aparecer con la etiqueta de "reenviado con frecuencia". Ofertas inverosímiles: Promociones que parecen demasiado buenas para ser reales, como teléfonos de lujo regalados o descuentos del 50% en tiendas como Walmart.

Promociones que parecen demasiado buenas para ser reales, como teléfonos de lujo regalados o descuentos del 50% en tiendas como Walmart. Suplantación de identidad corporativa: Uso ilegítimo de la imagen de marcas reconocidas (Shein, Temu, Apple, AT&T) para dar credibilidad al engaño.

Uso ilegítimo de la imagen de marcas reconocidas (Shein, Temu, Apple, AT&T) para dar credibilidad al engaño. Testimonios fabricados: Difusión de supuestas experiencias positivas de otros usuarios para generar confianza falsa.

Más vulnerables

El estudio del DDIA anticipa que el fraude comercial es solo una vertiente del problema, ya que prepara nuevas entregas sobre tácticas delictivas dirigidas a sectores aún más vulnerables.

Los próximos informes expondrán cómo los criminales explotan las necesidades legales y laborales de los inmigrantes para obtener datos sensibles.

También expondrán cómo el auge de las inversiones fraudulentas en criptomonedas, un ecosistema donde las promesas de ganancias exageradas ocultan riesgos financieros importantes.

Es fundamental que los usuarios mantengan el escepticismo ante mensajes no solicitados y verifiquen siempre las fuentes para proteger su patrimonio.

