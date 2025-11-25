Ingreso ultrarrápido: Aeropuerto de Miami lanza esta nueva tecnología para viajeros con pasaporte americano

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) implementó una nueva tecnología de reconocimiento facial para agilizar el ingreso de viajeros con pasaporte americano. El sistema Enhanced Passenger Processing (EPP) permite a los ciudadanos completar la verificación de identidad en apenas tres segundos.

La medida se da justo antes del incremento de tráfico por Acción de Gracias y forma parte de un proyecto multimillonario de modernización del aeropuerto.

¿Cómo funciona el nuevo sistema en el aeropuerto de Miami?

El sistema EPP, utiliza la tecnología avanzada SITA Smart Path y automatiza la verificación de identidad.

La mecánica detrás de este avance es la biometría facial. El sistema captura una fotografía del viajero en el punto de inspección y la compara instantáneamente con la galería de imágenes del registro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El objetivo principal es reducir el tiempo de interacción con los agentes, para lograr mantener los altos estándares de seguridad fronteriza.

¿Cuánto tarda el proceso de ingreso con el pasaporte americano?

La novedad principal de esta implementación es la velocidad. Según la información proporcionada por el aeropuerto de Miami, este proceso de verificación de identidad se completa en apenas tres segundos.

El despliegue tecnológico se considera el mayor de su tipo realizado por el CBP hasta la fecha para esta normativa.

Actualmente, se instalaron doce cabinas biométricas faciales distribuidas en las áreas de control de pasaportes. El beneficio está disponible en tres terminales específicas del MIA: Terminal J, Terminal D y Terminal E.

¿Qué cambios vienen para los viajeros internacionales en EEUU?

Mientras se facilita el ingreso a los ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció actualizaciones importantes para los viajeros internacionales.

El organismo publicó una “regla final” que modifica los requisitos para la recolección de datos biométricos de personas que no son ciudadanas de EEUU.

La noticia es que a partir del 26 de diciembre de 2025, entrará en vigor una normativa que exigirá la toma de datos biométricos faciales tanto a la entrada como a la salida del país, eliminando excepciones anteriores.

El DHS advirtió que esto elimina las exenciones que existían para diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses.

¿Dónde se aplicará la nueva normativa?

La nueva regulación de datos biométricos se aplicará de manera generalizada en los distintos puntos de control fronterizo autorizados. La norma abarcará los aeropuertos, los puertos terrestres y los puertos marítimos del país, además de otros puntos de salida autorizados.

Esta modernización forma parte de un esfuerzo más amplio de renovación de infraestructura, denominado MIA Future Ready, un proyecto multimillonario.

Las autoridades señalaron que el nuevo estándar de eficiencia es escalable, por lo que se espera una futura expansión a otras áreas del Aeropuerto de Miami para gestionar el incremento de pasajeros.

