Times Square desvela la "Constellation Ball": nueva esfera de Año Nuevo ilumina la ciudad

Times Square, el vibrante corazón de Nueva York, deslumbró al mundo este lunes 24 de noviembre con la presentación de su nueva y espectacular esfera de Nochevieja, conocida como "The Constellation Ball".

Esta impresionante obra de ingeniería y arte marca la novena edición desde que comenzó la tradición del descenso de la bola en 1907, prometiendo un espectáculo de luces sin igual para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

La nueva esfera del Times Square contiene miles de diamantes

Los organizadores del evento han anunciado que la nueva esfera no solo es más grande que las anteriores, sino que también presenta un diseño completamente innovador.

Con un diámetro de 12.5 pies y un peso de 12.350 libras, la "Constellation Ball" se convierte en la bola de Año Nuevo más grande que Times Square haya visto hasta ahora, de acuerdo con Time Out y Secret NYC.

Lo más impresionante es su superficie: la esfera cuenta con 5.280 cristales Waterford, casi el doble de los que se usaron en el diseño anterior.

Por primera vez en la historia de esta tradición, los cristales artesanales son circulares en lugar de triangulares, creando un nuevo patrón llamado "The Infinite Edition".

Cada cristal, cuidadosamente tallado, está diseñado para reflejar la luz y encarnar el tema del año: "Alegría Infinita, Luz Infinita, Comienzos Infinitos”, indica CBS News.

El público ha podido acercarse a la esfera del Times Square

La revelación de la esfera fue el broche de oro de un día lleno de emoción, que incluyó una ceremonia para celebrar su ascenso inaugural en el mástil de 139 pies de altura en la cima del emblemático edificio One Times Square.

Además, los visitantes tienen la oportunidad única de acercarse a esta icónica pieza. Por primera vez en la historia, el público podrá comprar boletos para disfrutar de una nueva experiencia que les permitirá ver de cerca el deslumbrante adorno.

Incluso hay una opción premium que permite a los asistentes reemplazar un cristal de la celebración anterior por uno nuevo, llevándose a casa el cristal retirado como un recuerdo especial.

El famoso edificio One Times Square también ha inaugurado una nueva cubierta de observación de 360 grados, que ofrece vistas ampliadas sobre la plaza, indica Secret NYC.

Tom Harris, presidente de la Times Square Alliance, comentó que "esta nueva bola es más que un simple símbolo para la cuenta regresiva; es un faro de esperanza y alegría, y ahora todos tendrán la oportunidad de vivirlo de cerca".

