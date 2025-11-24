¡Alerta sanitaria! Peligroso virus respiratorio ya está en EEUU y amenaza con una temporada invernal de enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

El incremento de la variante H3N2 subclado K en Estados Unidos ha generado preocupación en el ámbito sanitario debido a su rápida propagación y el impacto observado en la población vulnerable. Informes recientes reflejan un aumento significativo de los contagios de esta variante durante la actual temporada de gripe. La información fue extraída del portal web de Infobae.

El virus identificado como H3N2 subclado K está alterando la dinámica habitual de la influenza, presentando un crecimiento notable en los registros de enfermedad respiratoria. En la presente temporada, esta variante representa casi el 72% de los casos analizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con un notable número de hospitalizaciones y fallecimientos asociados.

La variante H3N2 subclado K ha provocado un aumento en las hospitalizaciones, especialmente entre adultos mayores y niños, segmentos con mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias. Los síntomas registrados incluyen fiebre alta, tos, congestión y complicaciones respiratorias. Expertos señalan que esta mutación podría reducir la efectividad de la vacuna actual ya que su diseño precede a la aparición de esta cepa.

Un descenso en las tasas de vacunación contribuye al avance del virus, según las autoridades sanitarias. Los datos reflejan una menor distribución de dosis en comparación con la temporada anterior, lo cual preocupa dada la circulación predominante de esta nueva variante.

Contexto y medidas en Estados Unidos

El aumento en la circulación del H3N2 subclado K coincide con una temporada de gripe caracterizada por la intensificación de casos en distintos países, como Japón, Canadá y Reino Unido. En Estados Unidos, controles mediante vigilancia epidemiológica y análisis de muestras evidencian la expansión del virus en varios estados.

Los CDC insisten en la importancia de la vacunación y la adopción de medidas preventivas como el uso de mascarillas, higiene frecuente de manos y evitar aglomeraciones, en especial para grupos de riesgo. Se prevé la publicación de nuevos informes que detallarán la evolución del impacto sanitario de esta variante.

