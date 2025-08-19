¿Llegaron los zombies? Un extraño virus siembra el pánico en varias ciudades de EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente ola de avistamientos de ardillas con verrugas despertó la preocupación en varias ciudades de Estados Unidos.

Cientos de personas han compartido sus experiencias en redes sociales, apodando a estos animales como “ardillas zombie”.

Los reportes provienen principalmente de los estados de Maine, Wisconsin y Michigan, así como de algunas áreas en Canadá, según informó el New York Post.

Aunque el público ya había documentado casos similares en 2023, este verano de 2025 hubo un incremento notable en la frecuencia de estos avistamientos, lo que alarmó a muchos residentes.

Temor

Los usuarios de plataformas como Reddit expresan su temor al notar que estas ardillas no evitan el contacto humano.

Un testimonio relata cómo un residente confundió a una ardilla en su jardín con un animal que estaba comiendo algo, solo para darse cuenta de que tenía un crecimiento extraño.

Según Shevenell Webb, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine, estos animales sufren de fibromatosis, una enfermedad causada por el leporipoxvirus.

Aunque el experto asegura que esta condición no representa un riesgo para los humanos, él aconseja mantener distancia de las ardillas afectadas.

Así actúa el virus

El Laboratorio de Salud de Vida Silvestre de Cornell explica que el virus se propaga entre las ardillas a través del contacto con aves portadoras.

Los fibromas pueden afectar la visión, la alimentación y otros aspectos de la salud del animal. Estos suelen ser autolimitados y se resuelven a medida que el animal desarrolla una respuesta inmunitaria.

En casos de animales inmunodeprimidos, la situación puede empeorar. Las autoridades recomiendan a la población no acercarse a estos animales para evitar posibles contagios y complicaciones.

