Beneficiarios del TPS venezolano reciben notificaciones de caso cerrado: así va la batalla legal

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) venezolanos comenzaron a recibir notificaciones inesperadas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que indican el cierre de sus casos.

La agencia alegó que el programa ha sido terminado desde el 7 de noviembre. Esta acción genera gran angustia en miles de familias y ocurre a pesar de que existe una batalla legal pendiente en la corte contra esta medida migratoria.

¿Por qué envió USCIS notificaciones de cierre de casos?

Los venezolanos amparados bajo el TPS recibieron correos electrónicos oficiales del USCIS que señalan que sus casos han sido cerrados.

La agencia federal justificó esta acción y alegó que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) no considera que una persona que aplicó al TPS venezolano y tuvo un caso pendiente tenga un proceso migratorio abierto, dado que el programa terminó el pasado 7 de noviembre.

Esta postura deja a miles de venezolanos en el limbo migratorio. Una madre afectada, Nélida, expresó su preocupación, diciendo: “Nosotros vivimos en total angustia”. El futuro del TPS para este grupo continúa en manos de las cortes que evalúan la legalidad de la medida.

¿Cómo impacta esta decisión a las familias con TPS venezolano?

El impacto de las notificaciones es significativo y afecta a familias con hijos pequeños y generando una gran incertidumbre. Nélida expresó su angustia por su hijo, quien tiene a su vez dos hijos que están estudiando, de cuatro y siete años de edad. “No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede deparar en su caso, su situación”, agregó.

Ante esta situación, la recomendación principal para cualquier aplicante al TPS venezolano que haya recibido esta notificación es hablar inmediatamente con un abogado de inmigración. Este paso es importante para entender las implicaciones legales del cierre de caso y explorar las posibles acciones a seguir.

¿Qué sucede con la batalla Legal pendiente contra USCIS?

La controversia surge porque la acción del USCIS ocurre a pesar de que existe una batalla legal en curso. Esta demanda fue presentada en la corte en contra de la medida que busca dejar en el limbo migratorio a miles de venezolanos que solicitaron el TPS.

El proceso judicial busca revertir la decisión del gobierno que considera el programa como terminado.

El futuro del TPS venezolano depende de la resolución de los tribunales. Pese a la angustia, un líder de la comunidad hizo un llamado a los beneficiarios: “No pierdan la esperanza, no desmayes, hay que tener fe”.

