¿Cuándo debes evitar la autopista en Acción de Gracias? Estos horarios podrían arruinar tu viaje festivo

La temporada de viajes por Acción de Gracias se perfila como la más concurrida registrada en Estados Unidos, con casi 82 millones de personas desplazándose por el país, incluidos 6,78 millones de residentes del sur de California.

La AAA estima que cerca del 90% tomará carretera entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, impulsando una semana que podría saturar autopistas clave en todo el estado.

Pese al precio promedio de $4.66 por galón, los conductores no piensan renunciar a su viaje festivo.

Los mejores y peores momentos para conducir

Los especialistas recomiendan a los viajeros comenzar su recorrido el lunes 24 de noviembre o antes, porque las tardes del martes 25 y el miércoles 26 figuran como los periodos de mayor congestión previa al feriado.

Para quienes no pueden ajustar su itinerario, la AAA aconseja manejar:

Martes 25: antes de 12 p.m.

Miércoles 26: antes de 11 a.m.

Viernes 28: antes de 11 a.m.

Sábado 29: antes de 10 a.m.

Domingo 30: antes de 11 a.m.

Lunes 1 de diciembre: después de 8 p.m.

El Día de Acción de Gracias será la jornada con menos tráfico, lo que permitirá desplazamientos más ágiles para los conductores locales y visitantes.

La autopista más congestionada y los destinos preferidos

La Interstate 5, entre Los Ángeles y Bakersfield, registrará el peor escenario vial. Los analistas de INRIX calculan que el miércoles cerca de las 7:45 p.m. el trayecto superará las cuatro horas, con un aumento del 147% en el flujo vehicular.

El miércoles también se perfila como el día de mayor movimiento en los centros de alquiler de autos, aunque las tarifas nacionales bajaron 15% respecto al año pasado.

Los destinos más buscados entre los habitantes del sur de California incluyen San Diego, Las Vegas, Disneyland, el Área de la Bahía y varios parques nacionales.

En el aire, unos 704.000 viajeros se dirigirán a ciudades como Orlando, Fort Lauderdale y Miami, mientras que las rutas internacionales apuntan a París, Ámsterdam, Viena y Cancún.

