Entregan nueva ronda de comida gratis en Texas y California: dónde recibir despensas del 24 al 29 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 24 al 29 de noviembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 30 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Puntos de entrega de despensas de alimentos con el NTFB

Lunes 24 de noviembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 25 de noviembre

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory – Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

Miércoles 26 de noviembre

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Keyes Elementary - Irving, 75061

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061

1:00 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church Glenn Heights, 75154

1:00 PM | Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | H&R Block Distribution - Dallas, 75211

Entrega de comida gratis con FIND Food Bank de California

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Lunes 24 de noviembre

En Cabot Yerxa Elementary: 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 25 de noviembre

En North Shore Community Park: 99480 70th Ave. Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 26 de noviembre

En Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

En Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd Palm Desert. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube