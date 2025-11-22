Abrir un bar en Illinois exige múltiples licencias: esto es lo que piden las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El avance del sector gastronómico en Illinois impulsa a nuevos emprendedores a abrir cafeterías y bares, pero antes de levantar un negocio, el estado exige una serie de licencias y permisos que determinan si un comercio puede operar legalmente.

El proceso, que puede tomar semanas o incluso meses, requiere organización, planificación y una comprensión clara de cada requisito para evitar retrasos en la fecha de inauguración.

Los pasos esenciales antes de solicitar permisos

Todo comienza con un plan de negocios sólido, la elección de la ubicación y la definición del menú. Una vez asegurado el financiamiento, los propietarios deben avanzar a la etapa más burocrática: las licencias.

Entre las primeras exigencias está la licencia comercial, necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales. Su costo supera los 75 dólares y varía según la jurisdicción.

A esto se suma el certificado de ocupación, un documento que verifica que el local cumple con el código de construcción, seguridad e inspecciones de incendios, fontanería y electricidad.

No todos los condados lo exigen, pero suele ser obligatorio cuando hay remodelaciones o cambios importantes en el uso del espacio.

Otro paso indispensable es la licencia para manipulación de alimentos, que requiere la certificación de todos los empleados que preparen o sirvan comida.

Estos deben aprobar un examen de seguridad alimentaria con un mínimo de 70 %, cuyo precio no puede superar los 15 dólares por persona.

Permisos clave para vender alimentos y alcohol

Los negocios también necesitan un permiso para vendedores, obligatorio para cobrar impuestos sobre ventas. Aunque no tiene costo directo, algunas autoridades pueden solicitar un depósito de seguridad.

Para quienes venderán bebidas alcohólicas, la licencia de alcohol es uno de los trámites más rigurosos. Exige un aviso público durante 30 días, el cumplimiento de requisitos de zonificación y una investigación estatal. El precio oscila entre 750 y 2.500 dólares, y su procesamiento toma de 30 a 90 días.

Mientras las licencias avanzan, los futuros propietarios pueden definir proveedores, precios, estrategias de inventario, reclutamiento de personal y la selección del sistema de punto de venta que permitirá operar desde el primer día con eficiencia.

