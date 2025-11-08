Illinois busca proteger a inmigrantes: claves del nuevo proyecto de ley

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea General de Illinois ha dado un paso importante al aprobar recientemente una legislación que amplía de manera significativa las protecciones para las comunidades inmigrantes en todo el estado.

Esta acción responde a un aumento en las medidas de cumplimiento migratorio por parte del gobierno federal.

La iniciativa, impulsada por proyectos de ley como la HB 1312, conocida como la Ley Bivens de Illinois, introduce nuevas herramientas legales para proteger los derechos de los inmigrantes y restringe las actividades de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en lugares sensibles, según informaron fuentes legislativas y activistas.

¿De qué trata la nueva ley de Illinois que busca proteger a inmigrantes?

El componente más destacado de la nueva legislación otorga a las personas la capacidad de demandar a cualquier individuo que, mientras realiza tareas de cumplimiento de inmigración civil, viole a sabiendas la Constitución de Illinois o de los Estados Unidos.

La Ley Bivens de Illinois (HB 1312) autoriza a las víctimas a reclamar daños civiles, incluidos $10.000 en daños estatutarios por detención ilegal, si el responsable sabía o debería haber sabido que la persona arrestada estaba debidamente asistiendo a un procedimiento judicial estatal, se lee en la Illinois General Assembly.

El Senado de Illinois aprobó la HB 1312 con 40 votos a favor y 18 en contra, mientras que la Cámara de Representantes dio su visto bueno con 75 votos contra 32. Ahora, el proyecto espera la firma del gobernador J.B. Pritzker.

Otras regulaciones dentro de la legislación de Illinois

Además de las acciones legales, la nueva legislación establece zonas seguras alrededor de juzgados, hospitales, escuelas y guarderías en todo el estado.

Esta ley prohíbe de manera clara los arrestos civiles de inmigración en estas áreas, creando un "perímetro de seguridad" de 1,000 pies que abarca instalaciones de estacionamiento y calles cercanas.

Los legisladores también han incluido protecciones contra represalias laborales. La ley impide que los empleadores tomen medidas punitivas contra un empleado que, de buena fe, revele o amenace con revelar una violación de la Ley Bivens de Illinois.

Además, prohíbe la amenaza de contactar o informar sobre el estado migratorio o de ciudadanía de un empleado a cualquier agencia federal, estatal o local, indica la Illinois General Assembly, 2025.

Estos avances refuerzan la Ley TRUST de Illinois de 2017 y la Ley VOICES, que ya limitaban la cooperación de la policía local con el ICE.

Activistas de derechos de los inmigrantes, como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), celebraron la aprobación de esta legislación, destacando que estas leyes garantizan que Illinois siga siendo un estado acogedor que defiende la dignidad y los derechos humanos de todos sus residentes.

