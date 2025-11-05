Planes para la movilidad en Florida: todo sobre las iniciativas que mejorarán el tránsito en el centro

Suscríbete a nuestros canales

La congestión del tráfico en el centro de Florida, Estados Unidos (EEUU), especialmente en la zona metropolitana de Orlando y sus alrededores, es un problema persistente que las autoridades están intentando mejorar.

Es importante entender que Florida Central, en particular condados como Orange, Osceola y Seminole, han experimentado un crecimiento demográfico masivo en las últimas décadas.

Lo que también ha llevado a un rápido desarrollo de nuevas viviendas, apartamentos y centros comerciales.

Ese aumento constante de la población significa que hay muchísimos más vehículos en las carreteras sin que la infraestructura vial haya crecido al mismo ritmo.

Además, la región de Orlando es la capital mundial de los parques temáticos y atrae a millones de turistas nacionales e internacionales cada año, lo que impacta directamente en el tráfico.

Los proyectos se basan en el compromiso del Gobernador de reducir la congestión a lo largo de los corredores de viajes y carga más concurridos de Florida a través de la Iniciativa de Infraestructura Moving Florida Forward, la cual ha acelerado proyectos importantes con 10 a 15 años de anticipación.

"A través de nuestra iniciativa Moving Florida Forward, estamos realizando inversiones récord en infraestructura y completando proyectos antes de lo previsto para satisfacer las necesidades de nuestro estado en crecimiento", ha indicado DeSantis.

Estas son las medidas que se han anunciado para mejorar el tránsito

En principio, el gobenador Ron DeSantis anunció 17 millas de nuevos carriles expresos en la Interestatal 4 (I-4) en el condado de Hillsborough, en ambas direcciones desde la Interestatal 75 (I-75) hasta County Line Road, como se reseña en el portal del Florida Department of Transportation (FDOT).

Señalan que, los carriles expresos brindarán un alivio significativo de la congestión al público que viaja al separar el tráfico de larga distancia del tráfico local de pasajeros, brindando opciones de viaje confiables adicionales y mejorando la calidad de vida de los residentes que viajan en el área.

Este proyecto ha sido programado oficialmente dentro de la cartera de proyectos del FDOT y se adelantará diez años, y se espera que la construcción comience en 2028.

Así mismo, una nueva instalación de estacionamiento para camiones, con 100 espacios, a lo largo del corredor I-4 en el condado de Polk, que tiene uno de los mayores déficits de estacionamiento de camiones en todo el estado

La nueva instalación de estacionamiento de camiones utilizará el derecho de paso existente dentro del intercambio.

El estado también puso en marcha la construcción de la primera infraestructura del país para la Movilidad Aérea Avanzada (AAM), en las instalaciones de prueba SunTrax del FDOT.

Estamos hablando de del primer “vertipuerto”, un modo de transporte completamente nuevo.

Los vertipuertos son unas infraestructuras diseñadas para el despegue, aterrizaje, carga y mantenimiento de una nueva generación de aeronaves, principalmente los eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing).

La idea es ampliar este proyecto a una red estatal de vertipuertos comerciales interconectados.

