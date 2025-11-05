Cierre del gobierno en EEUU: entienda cuál es la actual situación actual y qué esperar de este “Shutdown” récord

Suscríbete a nuestros canales

Oficialmente el cierre de gobierno federal de Estados Unidos (EEUU) está cumpliendo su día 36, esto establece un nuevo récord como la paralización gubernamental más larga en la historia de EEUU, superando el récord anterior de 35 días, el cual también ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump.

Recordemos que el cierre actual comenzó el pasado 1 de octubre de 2025, debido a un profundo estancamiento político y desacuerdo entre los partidos sobre las prioridades de gasto federal.

Contexto de la situación

Es importante entender que el sistema legislativo en el Senado de EEUU requiere un número muy alto de votos para aprobar leyes de gasto federal y poner fin a un debate.

Más específicamente, para aprobar la financiación y reabrir el gobierno, se necesitan 60 votos en el Senado, no una simple mayoría.

Hasta el momento, ninguno de los partidos ha logrado asegurar esos 60 votos, ya que los demócratas han bloqueado las propuestas republicanas que no incluyen las ayudas de salud, y los republicanos han bloqueado las propuestas que sí las incluyen.

Dato destacado: la principal disputa entre el Partido Republicano, que controla la Casa Blanca y parte del Congreso y el Partido Demócrata -con un fuerte poder en el Senado- gira en torno a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Obamacare.

En este sentido, el mandatario Trump se ha negado a negociar con los demócratas sobre sus demandas de salvar los subsidios de seguro de salud que expiran hasta que acepten reabrir el gobierno.

Consecuencias

Esto ha trastornado la vida de millones de estadounidenses con recortes en programas federales, retrasos en los vuelos y trabajadores federales en todo el país sin cheques de pago.

Las conversaciones se han intensificado entre una coalición de senadores centristas que intentan negociar el fin del estancamiento, como lo reseña AP.

Mientras tanto, la ayuda alimentaria, los fondos para el cuidado infantil y un sinnúmero de otros servicios gubernamentales se están interrumpiendo gravemente y cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos o se espera que vayan a trabajar sin paga.

Así mismo, el cierre está perjudicando a las escuelas cuyos presupuestos son en su mayoría dinero federal, lo que ha llevado a la suspensión de programas extracurriculares, incluidos algunos de los que los estudiantes dependen para las comidas.

Además, la próxima semana si los controladores de tráfico aéreo pierden otro cheque de pago, el secretario de Transporte, Sean Duffy, predice que podría haber "caos en los cielos".

Lo que se espera

Los demócratas escépticos cuestionan si el presidente republicano cumplirá su palabra, particularmente después de que la administración restringió la ayuda alimentaria de SNAP, a pesar de las órdenes judiciales para garantizar que haya fondos disponibles para prevenir el hambre.

También hay que tener en cuenta que los demócratas arrasaron en contiendas clave para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, y alcalde de la ciudad de Nueva York, lo que seguramente influirá las evaluaciones políticas.

Ahora, se sabe que Trump, se reunirá este miércoles para desayunar con senadores republicanos. Pero no se han programado conversaciones con los demócratas.

Un elemento central de cualquier final será una serie de acuerdos que tendrían que ser respetados no solo por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, lo que no es del todo seguro en Washington.

Vale la pena destacar que, entre los objetivos está garantizar las próximas votaciones sobre un paquete más pequeño de proyectos de ley donde ya existe un acuerdo bipartidista generalizado para financiar varios aspectos del gobierno, como programas agrícolas y proyectos de construcción militar en las bases.

