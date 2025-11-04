¿Más caro que otros años? Sepa cuánto cuesta el pavo en Washington D. C. para Acción de Gracias

Suscríbete a nuestros canales

Las familias de Washington D.C., Maryland y Virginia se enfrentan a un aumento inesperado en el gasto de la cena de Acción de Gracias, ya que el costo del pavo registra un incremento récord.

La producción de pavos en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 40 años, con un déficit de 5 millones de aves en comparación con el año anterior, una situación oficial directamente atribuida a los brotes de gripe aviar.

Este recorte histórico en la oferta ya impacta de manera significativa los precios en los supermercados según informa El Tiempo Latino.

El costo del pavo al por mayor escaló un 75% respecto al año pasado, alcanzando $1.71 por libra, lo que significa que un pavo promedio de 15 libras podría rondar los $31 antes de impuestos.

Incremento en alimentos

La inflación no solo afecta al pavo; el costo promedio de los alimentos en el supermercado subió un 3% en 2024, con alzas notables en otros productos de la cena.

El café, por ejemplo, registró un importante aumento del 41%, mientras que los vegetales enlatados subieron un 5% y el pan un 2%. Pese a esta escalada generalizada de precios, existen factores que podrían amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Mark Hamrick, economista senior de Bankrate, explicó que las cadenas minoristas suelen absorber parte de estos aumentos, utilizando el pavo como un "producto gancho" para atraer clientes que inevitablemente comprarán otros artículos con márgenes de ganancia.

Por lo tanto, planificar las compras y buscar promociones con anticipación resulta importante para disfrutar de la celebración de Acción de Gracias sin desequilibrar el presupuesto familiar.

