Famosa fábrica de pañales adquiere a Tylenol: conozca el monto de la operación comercial

El fabricante de Huggies, Kimberly-Clark, anunció el lunes que comprará Kenvue, la empresa matriz de Tylenol, en una operación cercana a los $ 50.000 millones; con lo cual se creó un enorme conglomerado de productos de consumo.

El nuevo conglomerado anunció que la fusión reunirá 10 marcas valoradas en $ 1000 millones y generará ingresos mensuales por $ 32.000 millones.

Además, fabricará productos que “llegan a casi la mitad de la población mundial en todas las etapas de la vida”, incluyendo los productos de Johnson & Johnson, los productos para el cuidado de la piel Clean & Clear, Kleenex, el enjuague bucal Listerine y los pañales para adultos Depends, señala un comunicado de las compañías.

Kenvue se separó de Johnson & Johnson en 2022. J&J conservó su nombre para su unidad de negocio farmacéutica y se deshizo de las marcas de consumo masivo, lo que pronosticaba una adquisición.

La transacción se concretará en el segundo semestre de 2026, con lo cual los accionistas de Kimberly-Clark poseerá en promedio el 54 % de la empresa fusionada, y los accionistas de Kenvue poseerán el resto.

Los riesgos del acuerdo por Tylenol

Kenvue anunció el lunes una caída general de las ventas de 4,4 % y una caída de 5,3 % en su unidad de autocuidado, que incluye a Tylenol, durante el trimestre que finalizó el 28 de septiembre.

Kenvue podría enfrentar un intenso escrutinio legal debido a las acusaciones del gobierno de Trump, que vinculaban el autismo con el consumo de Tylenol durante el embarazo.

El fiscal general de Texas, ken Paxton, presentó la semana pasada una demanda contra Kenvue, alegando que la compañía comercializó Tylenol de manera engañosa entre mujeres embarazadas y que el medicamento está relacionado con un mayor riesgo de autismo. Kenvue afirmó que se defenderá de las acusaciones.

Respecto al tema de Tylenol, el director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, señaló que su “consejo consideró cuidadosamente todos los riesgos y todas las oportunidades” y sostuvo muchas reuniones con “expertos médicos, regulatorios y legales” y decidió que el acuerdo era una “oportunidad de creación de valor generacional para ambas compañías”.

El acuerdo en efectivo y acciones estipula que Kimberly-Clark (KMB) pagará $ 21,01 por cada acción de Kenvue (KVUE), una prima considerable sobre los $ 14,37 de su precio de cierre el viernes.

Las acciones de Kenvue se dispararon más del 16 % el lunes y las de Kimberly-Clark cayeron casi 13 %.

Repunte de fusiones y adquisiciones

La operación de Kenvue es la tercera mayor adquisición del año, según el proveedor de datos sobre fusiones y adquisiciones Dialogic,

Tras una ralentización considerable de fusiones luego de la pandemia, las fusiones y adquisiciones parecen haber repuntado con fuerza este año. En lo que va de año se han registrado operaciones por $ 1,9 billones en EEUU, la cifra más alta desde 2021.

La adquisición de Kenvue por parte de Kimberly-Clark sería la cuarta mayor operación de productos de consumo de todos los tiempos.

