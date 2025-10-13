¡No solo es el Tylenol! Trump lanza otra teoría sobre las causas del autismo y hace nuevas recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El mandatario estadounidense y su secretario de Salud difundieron en una reunión de gabinete una hipótesis que conecta la administración de Tylenol, medicamento a base de paracetamol, con un supuesto aumento de casos de autismo en menores que han sido circuncidados.

La afirmación se presenta como parte de una búsqueda de causas para este trastorno, pero carece de sustento científico.

La información fue obtenida del portal web Deutsche Welle, en el que se señala que esta nueva declaración se suma a otros pronunciamientos previos del gobierno sobre temas de salud pública que han generado debate entre la comunidad médica, especialmente por el uso de estudios cuestionados como soporte.

Detalles de la declaración oficial

Según lo dicho por las autoridades, dos pesquisas sugieren que los niños circuncidados de manera temprana presentarían hasta el doble de tasa de autismo, presumiblemente debido a la administración del analgésico.

Kennedy Jr. aseguró que se están realizando más estudios para “demostrarlo”, aunque en la misma intervención dejó ver confusión sobre aspectos básicos de anatomía y embarazo.

Especialistas en autismo y neurodesarrollo desacreditaron el postulado, indicando que el principal estudio referenciado presenta fallos metodológicos severos y una muestra limitada y no representativa.

En revisiones más recientes, no se encontró ninguna asociación sólida entre circuncisión y condiciones del espectro autista. Entre las asociaciones médicas, el uso moderado de acetaminofén en ciertos contextos sigue siendo considerado seguro.

En el comunicado se recordó que el estudio danés en el que se apoya la hipótesis fue objeto de críticas hace una década, y que análisis posteriores publicados en revistas científicas como JAMA no encuentran vínculo entre Tylenol y el autismo.

