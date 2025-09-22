Trump anuncia la posible causa del autismo: pide no tomar este medicamento durante el embarazo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este lunes limitar el uso del paracetamol durante el embarazo atribuyéndole a este medicamento ser un posible causante de autismo.

La afirmación, que según los expertos no tiene evidencias científicas que la respalden, ha generado un gran debate en el ámbito de la salud.

De acuerdo con lo publicado por The Washington Post, el presidente, acompañado por su equipo de salud, advierte a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, un medicamento de uso común.

El anuncio de Trump y su equipo se da en un contexto de creciente preocupación por el aumento de diagnósticos de autismo en EE.UU.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2020 aproximadamente 1 de cada 36 niños de ocho años fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, frente a 1 de cada 150 en el año 2000.

La respuesta de la comunidad científica

Ante la inminencia del anuncio y la controversia generada, la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, hizo un llamado a la comunidad científica a esperar la conferencia de prensa con "pensamiento crítico y los oídos abiertos".

Trump ya había adelantado su postura a bordo del Air Force One, sugiriendo que el Tylenol (marca comercial del paracetamol) "era un factor muy importante" en el riesgo de autismo.

Sin embargo, esta afirmación ha sido rechazada por científicos, quienes insisten en que no hay una relación comprobada entre el paracetamol y la enfermedad.

La industria farmacéutica y un duro golpe en el mercado

La controversia en torno a las declaraciones del presidente Trump provocó una fuerte reacción de la compañía fabricante del Tylenol, Kenvue Inc.

A pesar de que la empresa emitió un comunicado en el que rechazaba categóricamente las palabras del mandatario, sus acciones cayeron un 7,5% en la jornada del lunes, lo que redujo el valor de mercado de la compañía en unos 2.600 millones de dólares.

Analistas atribuyen la caída al temor de que las declaraciones presidenciales generen desconfianza entre consumidores y médicos, aun sin evidencia concluyente.

La compañía recordó que organismos reguladores como la FDA han respaldado la seguridad del medicamento, uno de los analgésicos más usados en el mundo, cuando se utiliza de acuerdo con las indicaciones.

