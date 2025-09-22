San Francisco impone fuerte restricción a casas rodantes: así se aplicará la polémica ley

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, firmó una nueva ordenanza que restringe drásticamente el estacionamiento de vehículos grandes, incluyendo las casas rodantes donde viven numerosas familias sin hogar.

La legislación establece un límite máximo de dos horas, vigente las 24 horas del día y los siete días de la semana, en un intento por frenar el uso de las calles como vivienda permanente.

El mensaje del alcalde Daniel Lurie

Lurie compartió en su cuenta de X que la medida busca “abordar el problema de las personas sin hogar en casas rodantes”, a la vez que procura “ayudar a las familias y restaurar los espacios públicos en San Francisco”.

El funcionario afirmó que la vida en una casa rodante “aísla a las familias y las deja atrás”, subrayando que no ofrece estabilidad ni seguridad para los hijos.

El alcalde recordó su trabajo con organizaciones sociales desde 2005 y destacó que los padres que viven en estos vehículos merecen “opciones reales para criar a sus hijos con seguridad y dignidad”.

También mencionó los riesgos asociados a este tipo de vivienda improvisada: conexiones eléctricas peligrosas, carriles bici bloqueados y desechos que amenazan la salud pública.

“En una ciudad con tantos recursos como la nuestra, no podemos aceptar eso”, recalcó Lurie.

Según explicó, la ordenanza “combina compasión con responsabilidad” y proporciona a San Francisco “las herramientas para sanear los vecindarios y mejorar la calidad de vida”.

Así funcionará la nueva ordenanza

La normativa, firmada el pasado 29 de julio, ya entró en vigencia. Durante ese lapso, las autoridades visitarán a las familias que viven en casas rodantes para informarles sobre la nueva restricción, las opciones de alojamiento y el programa de recompra de vehículos que el gobierno local pondrá a disposición.

Posteriormente, en un segundo mes de implementación, se activarán las ofertas de vivienda temporal y las iniciativas de apoyo.

Finalmente, en el tercer mes, comenzará la aplicación formal de las reglas de estacionamiento, con controles estrictos y sanciones.

Con esta ordenanza, Lurie busca proyectar un doble mensaje: ofrecer salidas dignas a quienes hoy viven en casas rodantes, y al mismo tiempo recuperar la seguridad y limpieza de los espacios públicos en la ciudad.

