FDA alerta: ¿Qué utensilios de cocina liberan plomo y pueden envenenar tu comida?

La FDA encendió la alarma al advertir que varios utensilios de cocina antiadherentes importados son tóxicos porque liberan plomo al cocinar.

El plomo, incluso en dosis pequeñas, puede causar daños graves, sobre todo en bebés y embarazadas. Entre los síntomas de exposición están vómitos, dolor de cabeza, fatiga y problemas estomacales.

Lista de marcas y productos de cocina que debes evitar

La FDA detectó que ciertos artículos fabricados en aluminio, aleaciones de aluminio —hindalio e hindolio— y latón contaminan los alimentos con plomo.

Los productos afectados hasta ahora incluyen:

Kadai/Karahi Tiger White – etiqueta RTM NO: 2608606 – vendido en Supermercado Mannan, Nueva York .

Silver Horse – modelos “Aluminio Mathar Kadai 26” y “Aluminio Milk Pan 4” – distribuido en Patel Brothers, Illinois .

JK Vallabhdas Aluminium Kadai – disponible en Indiaco, Hoffman Estates, Illinois.

La agencia insiste en revisar las etiquetas y desechar de inmediato los productos señalados. Además, aclara que la lista no es definitiva y se actualizará con más nombres si se detectan nuevos riesgos.

Alternativas seguras: las mejores marcas sin plomo ni químicos tóxicos

No todo está perdido: la FDA y expertos en consumo recomiendan sustituir los utensilios afectados por opciones libres de plomo, cadmio, PFAS, PTFE y PFOA.

Estas son las favoritas de especialistas y usuarios:

GreenPan Valencia Pro – juego de sartenes con revestimiento cerámico resistente a rayones, apto para horno y lavavajillas.

Caraway – sartén de cerámica de 26 cm, no tóxica, ideal para freír, saltear y hornear sin que la comida se pegue.

Our Place Perfect Pot – olla de 5.5 cuartos antiadherente, versátil para sopas, pastas y granos, con tapa de auto-rocío.

Estas marcas ofrecen alternativas duraderas, seguras y fáciles de limpiar, perfectas para cocinar sin poner en riesgo la salud de tu familia.

