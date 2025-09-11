Polémica en EEUU: ¿Qué arriesgan los influencers tras el nuevo control de la FDA sobre publicidad de medicamentos?

Suscríbete a nuestros canales

La FDA anunció que empezará a monitorear a los influencers de redes sociales por sus promociones pagadas de medicamentos, en medio de una ofensiva contra la publicidad farmacéutica engañosa.

La agencia informó el martes que envió miles de cartas de advertencia y cerca de 100 órdenes de cese y desistimiento a compañías farmacéuticas en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) reveló que lanzará un proceso regulatorio para cerrar la laguna legal conocida como “disposición adecuada”, vigente desde 1997, que permitía incluir solo advertencias mínimas de seguridad en anuncios de radio y televisión digital, mientras se remitía al consumidor a páginas web o líneas telefónicas para obtener la información completa.

Medidas más estrictas en la publicidad de medicamentos

La medida coincidió con la firma de un memorando presidencial por parte de Donald Trump, que ordena reforzar los requisitos de transparencia en la publicidad de medicamentos recetados.

El documento exige a las farmacéuticas detallar más información sobre riesgos, contraindicaciones y precauciones en todos sus anuncios, además de eliminar prácticas que han impulsado la demanda de medicamentos más allá de la necesidad clínica.

Según el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., la publicidad farmacéutica “enganchó a este país a los medicamentos recetados” y ahora el gobierno pretende frenar ese flujo de engaños con controles más severos.

Influencers bajo la lupa y el rol de la IA

El comisionado de la FDA, Marty Makary, reconoció que la agencia fue demasiado permisiva en la última década. Mientras antes enviaba más de 100 cartas de advertencia al año, en 2023 solo emitió una y en 2024 ninguna.

Estudios citados por la agencia muestran que el 100% de las publicaciones de fármacos en redes sociales destacan beneficios, pero solo un 33% mencionan riesgos.

Ante este panorama, la FDA confirmó que aplicará inteligencia artificial y nuevas tecnologías para rastrear publicidades engañosas en todas las plataformas digitales, incluidas aquellas realizadas por influencers que mezclan contenido editorial con promociones farmacéuticas pagadas.

Las autoridades advirtieron que las compañías deberán incluir advertencias de seguridad completas y dejar de exagerar beneficios, ya que investigaciones federales indican que la publicidad directa al consumidor representa alrededor del 31% del aumento en el gasto de medicamentos en EE.UU. desde 1997.

