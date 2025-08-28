¡Llega la nueva vacuna contra el COVID-19! La FDA aprueba el biológico y establece quiénes podrán aplicárselo

Suscríbete a nuestros canales

Los reguladores de Estados Unidos aprobaron las nuevas vacunas contra el COVID-19, pero restringieron su uso para muchos estadounidenses. Además, eliminaron una de las dos vacunas disponibles para los niños pequeños.

Aunque las nuevas vacunas de Pfizer, Moderna y Novavax recibieron aprobación para todos los adultos mayores, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) limitó su uso entre adultos jóvenes y niños solo a aquellos con una condición de salud de alto riesgo, como asma u obesidad.

Esta medida crea nuevos obstáculos para millones de estadounidenses, quienes ahora tienen que demostrar su riesgo para ser elegibles, o que ya no califican para recibir la vacuna.

La FDA retiró la autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer para todos los niños menores de 5 años. Por lo tanto, los padres ya no pueden vacunar a sus hijos con ella.

Ahora, los padres solo tienen la opción de la vacuna de Moderna, que la FDA aprobó para niños a partir de los 6 meses.

Sin embargo, este fabricante restringió su vacuna Spikevax a niños con al menos un problema de salud grave.

Las vacunas actualizadas, que combatirán una versión más reciente del virus, se distribuyeron de inmediato.

A pesar de esto, podrían pasar semanas antes de que muchos estadounidenses se enteren de si califican para ellas, ya que el acceso depende de decisiones que tomarán asesores federales de salud, aseguradoras privadas, farmacias y autoridades estatales.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el COVID-19?

La FDA limita la vacuna de Novavax a personas de 12 años o más, con las mismas restricciones que las de Moderna y Pfizer.

Esta es la única vacuna contra el COVID-19 en el país que utiliza una base de proteínas.

Grupos médicos como la Academia Estadounidense de Pediatría han criticado los nuevos límites, afirmando que podrían impedir a las familias proteger a sus hijos.

El grupo, que la semana pasada emitió sus propias directrices, recomienda encarecidamente los refuerzos anuales para los niños más pequeños (de 6 meses a 2 años) y los recomienda para niños mayores, reseña Telemundo 47.

Esta postura contrasta con la más reciente directriz de Kennedy. Ella no recomienda las vacunas para niños sanos, pero indica que los niños pueden recibirlas en consulta con sus médicos.

