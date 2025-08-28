¡Tragedia en Nueva Orleans! Hallan muerto a niño con discapacidad: este peligroso animal lo habría atacado

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Bryan Vásquez, un niño no verbal de 12 años, estremeció a Nueva Orleans después de confirmarse que murió víctima de un ataque de caimán en una laguna del barrio Michoud.

El menor había desaparecido el pasado 14 de agosto tras salir de su casa por la ventana a las cinco de la mañana, y fue encontrado casi dos semanas después con graves heridas que revelaron la tragedia, reseña New York Post.

Según explicó la superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, Bryan sufrió un traumatismo contundente durante el ataque y posteriormente se ahogó.

El hallazgo de su cuerpo puso fin a una búsqueda desesperada en la que participaron equipos oficiales y voluntarios, entre ellos la Armada Cajun Unida, que utilizó drones para rastrear la zona.

Retraso en la respuesta policial genera polémica

Uno de los puntos más cuestionados es que la policía habría tardado cinco horas en responder a una llamada al 911 sobre la desaparición del niño.

Kirkpatrick reconoció que existe una investigación interna sobre el retraso, que calificó de “desmesurado”, aunque señaló que podrían existir razones aún no esclarecidas.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a Bryan caminando solo y en pañal menos de una hora después de salir de su casa, lo que intensificó la preocupación por la demora en la búsqueda.

Además, las autoridades obtuvieron órdenes de allanamiento para revisar los teléfonos de los padres, aunque el superintendente aclaró que ello “no necesariamente significa algo” en el caso.

Exterminio de caimanes en la zona

Tras confirmarse la causa de la muerte, el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana recibió la orden de exterminar a los llamados “caimanes molestos” de la laguna donde ocurrió el ataque.

Las autoridades indicaron que se recurrirá a cazadores para controlar la población y evitar futuros incidentes en la zona.

La investigación pasó de ser un caso de persona desaparecida a una “muerte no clasificada”, mientras la comunidad permanece consternada y la familia de Bryan enfrenta un profundo duelo por la tragedia.

