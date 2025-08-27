Otoño 2025 en Estados Unidos: este es el preocupante pronóstico de la NOAA

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha hecho su pronóstico sobre cómo será la situación climática durante la temporada otoñal en Estados Unidos (EEUU), le contamos lo que debe saber.

Resulta que prevén que la mayor parte del país tendrá más posibilidades de experimentar temperaturas superiores a la media tradicional durante el otoño.

Así lo refleja el pronóstico estacional publicado por el Centro de Predicción del Clima, dependiente de la NOAA, que abarca los meses de septiembre a noviembre.

De hecho, estiman que las temperaturas medias durante la próxima estación superarán los valores históricos, en especial en el Suroeste y en Nueva Inglaterra, dos de las regiones donde la probabilidad de calor anómalo será más elevada.

Más sobre el pronóstico

Es importante destacar que las proyecciones de la agencia federal se refieren a tendencias estacionales: no anticipan episodios aislados de olas de calor o descensos bruscos de temperatura, sino el comportamiento promedio durante el trimestre.

Este fenómeno impactará en la transición climática, retrasando el descenso térmico habitual y alentando condiciones que podrían oscilar entre “templadas y, en algunos puntos, francamente cálidas”.

La climatóloga Michelle L’Heureux explica que, en algunos casos, el pronóstico puede manifestarse como un septiembre con condiciones normales, seguido de octubre y noviembre significativamente más cálidos,

Lo cual modifica el registro de toda la estación. Sin embargo, se hace hincapié en que cada zona debe interpretarlo en función de su propio clima habitual.

Tenga presente que señalan que el exceso de calor no será homogéneo, ni garantiza la ausencia de eventuales descensos destacados.

Es decir, el pronóstico no identifica zonas específicas ni duración precisa de los picos cálidos o frescos.

Por último, debe saber que la situación no es del todo atípica, desde inicios del siglo XX los otoños en el país han registrado un ascenso térmico progresivo.

Esto, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la propia NOAA.

Los meteorólogos de la NOAA prevén “una transición desde el estado neutro hacia el enfriamiento conocido como La Niña antes de finalizar noviembre”.

¿Es malo? Cuáles son las consecuencias

Se destaca que La prolongación de ambientes cálidos tiene consecuencias directas sobre actividades cotidianas y sistemas naturales.

Por ejemplo:

Los otoños cálidos retrasan el cambio de color de las hojas, acortan la duración del espectáculo y disminuyen la intensidad de sus pigmentos

Un otoño más cálido puede prolongar olas de calor de tipo veraniego y disparar la demanda y el costo del uso de aire acondicionado, como lo indica Climate Central.

Además, las altas temperaturas inciden en la extensión de las temporadas de crecimiento agrícola, de alergias y de incendios forestales, especialmente en el Oeste del país.

