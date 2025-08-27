Empleo con paga de $25 por hora en Miami: ofrecen grandes beneficios a ciertos trabajadores de bilingües

Suscríbete a nuestros canales

Si reside en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y está en la búsqueda de empleo puede que la siguiente propuesta laboral le interese, descubra cuál es la naturaleza del puesto y si tiene lo necesario para postularse.

Estamos hablando de una oferta laboral cuyo empleador es Maxim Healthcare Services, una de las compañías de servicios de atención médica más grandes del país, que se especializan en proporcionar servicios de atención médica a domicilio y soluciones de personal médico.

En resumen, es una empresa que ayuda a conectar a personas que necesitan cuidados médicos en casa con profesionales de la salud, y a instituciones que necesitan personal médico calificado.

La vacante fue publicada en el portal especializado de Indeed.

Sobre la propuesta de Maxim Healthcare Services

Desde Maxim Healthcare Services están en la búsqueda de un/a “RN - School Nurse” o un/a “RN - Enfermera escolar”.

Se trata de un puesto a tiempo completo que desempeñará en Hialeah Gardens, de lunes a viernes, de 8:00 a 4:00 pm.

Se explica que la empresa está contratando a una enfermera registrada para trabajar con pacientes pediátricos en sus propios hogares.

La persona contratada deberá:

Utiliza el proceso de enfermería para planificar, implementar y evaluar la atención al paciente/cliente y/o los servicios prestados a los clientes que reciben los servicios contratados, según sea necesario.

Inicia el plan de atención cuando se le indica y solicita al prescriptor las revisiones necesarias a medida que cambian el estado y las necesidades del paciente

Incorpora acciones de enfermería terapéuticas, preventivas y de rehabilitación basadas en el diagnóstico del paciente y los objetivos establecidos

Interviene según corresponda en respuesta a cambios en la condición del paciente / cliente e informa dichos cambios al médico o supervisor apropiado

Administra medicamentos y tratamientos según lo prescrito, así como monitorea y documenta la efectividad de la intervención

Revisa el plan de atención y los protocolos del programa e identifica áreas para la enseñanza/educación de atención médica, la coordinación de la atención, el establecimiento de metas y las necesidades de planificación del alta, según corresponda

Requisitos para postularse al empleo

Licencia actual de enfermera registrada (RN) para el estado en el que ejerce la enfermera.

Certificado de salud actual (por contrato de enfermera registrada (RN) de la instalación o regulación estatal).

PPD actual o radiografía de tórax.

Tarjeta BLS actual.

Bilingüe, principalmente que hable español.

Se prefiere un año antes de experiencia en enfermería registrada (RN).

Salario + Beneficios

Maxim Healthcare ofrece un salario de $25 por hora e incluye una gran cantidad de beneficios

Salud y bienestar: médico/recetado, dental, de la vista, defensa de la salud (pagado por la empresa si está inscrito en el programa médico) y asistencia al empleado de Health Advocate

Jubilación y Seguridad Financiera: Cuenta de Ahorros para la Salud, 401(k), Discapacidad a Corto Plazo, Seguro de Vida Grupal Voluntario y Seguro Complementario de Accidentes, Plan de Protección de Gastos Hospitalarios, Seguro de Enfermedades Críticas, Descuentos en Seguros de Hogar y Auto, Seguro para Mascotas y Beneficios Legales

Beneficios de estilo de vida: tiempo libre pagado, programa de descuento para empleados, beneficios de transporte y programa de asociación universitaria

Si le interesa postularse para la vacante y considera que cumple con los solicitado por la empresa, puede postularse en el siguiente enlace: RN - Enfermera Escolar - Hialeah Gardens - Doral, FL 33122 - Indeed.com

