Así cayó la red de ladrones que le robó millones a Home Depot: ¿De cuánto fue la suma?

Autoridades de Ventura anunciaron el arresto de catorce personas en lo que consideran el mayor caso de robo organizado a tiendas minoristas en la historia de Home Depot.

Según los fiscales y agentes del orden, esta red criminal realizó alrededor de 600 robos en tiendas de Home Depot ubicadas en el sur de California.

Según informa Telemundo, la red abarcaba los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

En pocos días, los ladrones asaltaron todas las tiendas Home Depot del condado de Ventura, operando casi a diario y causando pérdidas estimadas en $10 millones a lo largo de varios años.

Investigación

Los investigadores presentaron cargos a nueve de los detenidos en relación con esta investigación, la cual comenzó en enero e involucró robos en los condados de Ventura y Los Ángeles.

Los cargos incluyen robo organizado a tiendas minoristas, hurto mayor y recepción de bienes robados, según una denuncia penal de 34 páginas que los investigadores presentaron ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

Modus operandi

Los líderes de esta organización utilizaban negocios mayoristas y en línea como fachada para legitimar las ganancias que obtenían de manera ilícita. Esto mientras que los ladrones, conocidos como "boosters", se enfocaban en componentes eléctricos de alto valor para su reventa.

El alguacil del condado de Ventura, Jim Fryhoff, calificó la operación de "inédita", destacando la rentabilidad y el impacto negativo del robo organizado en el comercio minorista.

Durante las incursiones, los ladrones lograban sustraer entre $6 000 y $10 000 en mercancía por cada asalto.

Hasta el momento, las autoridades incautaron aproximadamente $3.7 millones en bienes robados, cifra que podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.

