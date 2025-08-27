¡No hay vuelta atrás! Miami se despide de sus restaurantes con más de 20 años: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

El sur de la Florida enfrenta una ola de cierres de restaurantes, muchos de los cuales fueron pilares en sus comunidades durante más de 25 años.

Entre los establecimientos que anunciaron su cierre se encuentra Osteria del Teatro, un restaurante italiano con 37 años de historia en la 79 Street Causeway, según Univisión Noticias.

También se suma Caffe Vialetto, un conocido local de Coral Gables que cerró sus puertas tras 26 años de servicio. Andiamo! Brick Oven Pizza, ubicado en el 5600 de Biscayne Boulevard.

Asimismo, Sardinia, en Sunset Harbour de Miami Beach, son otros ejemplos de negocios que han dejado de operar después de 21 y 20 años, respectivamente.

Situación difícil

La situación económica actual llevó a los propietarios a calificarla de insostenible. Las ventas en el sector disminuyeron un 40 % en comparación con el año anterior.

Mientras, el costo de los alimentos aumentó un 21 %, según el Índice de Precios del Productor. El economista Tulio Rodríguez señala que esta crisis en la industria restaurantera refleja problemas más amplios en la sociedad.

“Los restaurantes tienen una inflación agregada que viene desde hace varios años. La tienes en los alimentos, la tienes en los alquileres, la tienes en los salarios”, explica Rodríguez.

El experto destaca que los dueños no pueden trasladar estos incrementos de costos a los consumidores, quienes, a su vez, han reducido la frecuencia de sus visitas a los locales.

Presión financiera

A pesar de que algunos restaurantes todavía logran mantenerse abiertos, la presión financiera es considerable. La combinación de altos costos operativos y una disminución en la clientela creó un panorama complicado para los negocios de este sector.

Los propietarios deben adaptarse a una nueva realidad económica, buscando estrategias para atraer a los clientes sin comprometer su rentabilidad. La situación exige atención y soluciones efectivas para revitalizar un sector que ha sido fundamental para la cultura y economía de la región.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.