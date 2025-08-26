Alerta: retiran estas marcas de comida para mascotas en Estados Unidos por bacterias mortales

Suscríbete a nuestros canales

El retiro voluntario de comida para mascotas de la marca Viva ha encendido las alertas sanitarias en Estados Unidos tras detectarse la presencia de Salmonella y Listeria monocytogenes en dos lotes de productos.

La medida, anunciada el 25 de agosto de 2025 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), afecta a alimentos para perros y gatos fabricados por la empresa Viva Raw LLC, con sede en Carolina del Norte, reseña Infobae.

Los productos señalados corresponden a las partidas 21495 y 21975 y abarcan diferentes presentaciones, entre ellas Viva Ground Beef for Dogs, Viva Beef & Turkey for Puppies, Viva Ground Chicken for Dogs, Viva Chunked Chicken for Dogs, Viva Chicken for Cats y Viva Pure Chicken.

Estos lotes fueron distribuidos entre el 2 de julio y el 21 de agosto en estados como Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.

Hasta ahora, la compañía aseguró que no se han registrado casos de enfermedad en personas ni en animales.

Riesgos para animales y humanos

La FDA advirtió que tanto las mascotas como los dueños que manipulen los alimentos contaminados corren riesgo de infección. En animales, los síntomas pueden incluir letargia, vómitos, fiebre, diarrea —incluso con sangre— y pérdida de apetito.

En los humanos, la exposición a Salmonella o Listeria puede causar náuseas, diarrea, fiebre y dolor abdominal; en casos graves, las infecciones pueden derivar en endocarditis, artritis o complicaciones durante el embarazo.

Grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas inmunosuprimidas son particularmente propensos a padecer consecuencias severas.

Incluso las mascotas asintomáticas pueden convertirse en portadoras y transmitir la bacteria.

Recomendaciones y reembolso

Los paquetes afectados están empacados al vacío en bloques de 453 gramos, con el número de lote impreso en la parte superior del envase.

Viva Raw LLC pidió a los consumidores no donar, vender ni usar los productos retirados, desecharlos de forma segura y desinfectar los recipientes utilizados.

Además, los clientes pueden solicitar un reembolso contactando a la empresa vía correo electrónico o teléfono.

