Esta ciudad de EEUU tiene más mascotas que la población de 10 capitales de América Latina: los perros son los amos y señores

En una de las metrópolis más pobladas del mundo, la tenencia de mascotas presenta un panorama particular. Aunque el promedio nacional de hogares con animales de compañía es del 66%, en esta gran ciudad, solo la mitad de las familias tiene una mascota.

Esto se debe, en gran parte, a la alta densidad de población en apartamentos y a las restricciones comunes para inquilinos.

A pesar de esta cifra, la ciudad alberga un animal por cada ocho residentes, una proporción que refleja el lugar que ocupan las mascotas en la vida urbana, aunque la tasa de tenencia sea menor que en otras regiones.

Millones de mascotas invaden la ciudad

De acuerdo con los datos, New York a pesar de no ser de los estados con mayor tasa de tenencia de mascotas, la ciudad concentra una población aproximada de 600,000 perros y 500,000 gatos.

Mientras que el promedio nacional supera la media de hogares con mascotas, solo la mitad de los neoyorquinos tienen mascotas, debido principalmente a la alta proporción de residentes en apartamentos y la gran cantidad de inquilinos, que condicionan la tenencia de animales.

Los hogares con perros reportan un promedio de 1.4 perros por dueño, y entre las razas más populares en Nueva York se encuentran el bulldog francés, el caniche y el golden retriever.

En cuanto a los gatos, los hogares que los tienen poseen en promedio 1.7 felinos, siendo el azul ruso la raza más habitual en la ciudad.

Comportamiento de los dueños: asi se mueve el mercado de mascotas

Los neoyorquinos que poseen mascotas son conocidos por su alta inversión en el bienestar de sus animales. El 55% gasta más en la peluquería y cuidado de sus mascotas que en sí mismos, y aproximadamente 60% ha comprado ropa para sus animales.

Más de la mitad considera que sus mascotas forman parte integral de la familia al mismo nivel que sus parientes humanos.

A nivel nacional, 87 millones de hogares tienen mascotas, y la industria relacionada mueve cerca de 150 mil millones de dólares al año. En Nueva York, este mercado se ve reflejado en un significativo gasto mensual en servicios veterinarios, peluquerías y guarderías para mascotas.

