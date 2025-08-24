Adolescentes apuñalan a entrenador de mascotas en parque público: enfurecieron por los ladridos de un perro

Suscríbete a nuestros canales

Dos menores de 12 y 15 años de edad quedaron detenidos como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión.

Los jóvenes atacaron al hombre, debido a que, aparentemente, los molestaban los ladridos de una mascota, en un parque en Brooklyn (Nueva York, EEUU).

Según la policía local, el más joven de los implicados fue acusado de agresión, mientras que el quinceañero enfrenta cargos de agresión, amenazas y posesión de armas.

La víctima, un hombre de 41 años de edad, fue apuñalado en la axila y el abdomen en el María Hernández Park.

Enfurecen por los ladridos de un perro

El entrenador llevaba una mascota alrededor de las 7:30 de la noche del martes, cuando un grupo de adolescentes comenzó a acosar al dueño de otro pequeño, el cual les ladraba.

Uno de los adolescentes involucrados en el enfrentamiento gritó que era alérgico a los perros, según un visitante del parque que presenció el altercado. La víctima “confrontó a los niños, a todos ellos”, dijo un testigo de 28 años.

“Estaban intercambiando golpes, yo intentaba calmar la situación. Se hacían pasar como si llevaran una pistola en una mochila. Vi caer la pistola de juguete” añadió.

Golpean y apuñalan al entrenador de mascotas

“Uno de los niños llevaba un cuchillo de tres pulgadas en la mano todo el tiempo. Era pequeño, de unos 12 años. Estuvieron intercambiando golpes durante unos 10 o 15 minutos”, precisó el testigo.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima al Elmhurst Hospital, donde se recupera.

Autoridades incautaron una pistola falsa a los jóvenes sospechosos, pero no encontraron el cuchillo, informaron fuentes policiales El Departamento Jurídico de la Ciudad.

Los dos adolescentes fueron devueltos a sus padres mientras continúa la investigación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube