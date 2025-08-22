En video: capturan a joven tras atacar a dos personas con un cuchillo

Suscríbete a nuestros canales

Un video compartido en redes sociales puede ser la chispa que enciende un operativo de seguridad, transformando una denuncia en una acción inmediata para proteger a la comunidad.

Este es el caso de un suceso reciente, donde una grabación sirvió de evidencia para que la Policía Municipal capturara a un joven con problemas de salud mental que agredió a dos ciudadano, informó Notitarde.

La captura del agresor en Valencia

La Polivalencia capturó a un hombre que atacó a un ciudadano con un arma blanca en la Avenida Cedeño de la parroquia Catedral, la noche del pasado miércoles.

Las autoridades actuaron luego de que un video del ataque se hiciera viral en redes sociales, lo que les permitió iniciar un operativo de seguridad para localizar al agresor.

Mientras hacían un recorrido de vigilancia el 20 de agosto, agentes del Servicio de Patrullaje Ciclista encontraron al mismo hombre atacando a otra persona en la Avenida Díaz Moreno de la parroquia Socorro y lo detuvieron de inmediato.

Después de la captura, Polivalencia trasladó al agresor a la estación de policía y notificó el caso al Ministerio Público para que inicie el proceso legal.

El video que ayudó con la denuncia del agresor

Luego de la difusión del video, se generó la alerta que muestra al agresor, vestido con un short blanco y una franela azul con negro, pasando frente a una licorería donde varias personas se encontraban reunidas.

El hombre se detiene, regresa con un cuchillo en la mano, ataca a una de las personas en el lugar y luego huye.

Afortunadamente, los usuarios de redes sociales que compartieron el video informaron que la víctima del primer ataque se encuentra estable de salud.

Este hecho resalta el poder de las redes sociales como herramienta para la denuncia y cómo, al mismo tiempo, los ciudadanos pueden seguir de cerca la evolución de los sucesos.

