Joven asesina a su novia embarazada y oculta el cuerpo: así encontraron a la víctima del macabro crimen

Un joven, de 22 años de edad, está acusado por su presunta participación en el asesinato de su pareja embarazada.

El sospechoso, Gregory Groom, fue imputado por el Tribunal de Distrito de Taunton, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), por el asesinato de su pareja.

La víctima quedó identificada como Kylee Monteiro, de 18 años de edad, quien tenía 11 semanas de embarazo. Su cuerpo de localizó enterrado en el jardín de la abuela del imputado.

Mató y enterró a la joven en el jardín de la casa de su abuela

Autoridades detallaron que el cadáver estaba enterrado a más de un metro de profundidad. Se conoció que la víctima había sido apuñalada en múltiples ocasiones.

Antes de morir, la joven había enviado un mensaje alarmante a su hermana, en el que le advirtió que su vida estaba en peligro.

Monteiro fue reportada como desaparecida el pasado jueves 7 de agosto. Ese mismo día, envió un mensaje de alerta en el que relató una agresión sufrida por parte de Groom. “Me tiró al suelo, me jaló del cabello y me estranguló”, escribió la joven.

Luego agregó: “Si muero, fue Greg”, lo que generó la preocupación de sus familiares, quienes no supieron más sobre ella.

La indagatoria precisó que el acusado intentó desviar la atención al comunicarse con la policía para denunciar la desaparición de la joven. Sin embargo, sus versiones fueron inconsistentes y, posteriormente, habría confesado que la mató con un cuchillo de cocina.

Niega su responsabilidad en el crimen

Médicos forenses encontraron el cuerpo a 20 metros del último lugar donde se le vio con vida, una casa ubicada en el pueblo de Rehoboth.

A pesar de las evidencias halladas en la vivienda de la abuela del acusado, el hombre aún negaba su responsabilidad en el crimen.

Hasta el momento no se ha determinado si el hijo que esperaba Kylee era de Gregory Groom.

Faith Monteiro, hermana de la víctima, expresó que todavía no puede asimilar lo ocurrido: “Perdí a mi hermana. Nunca más podré verla, ni despedirme, ni decirle que la amo”.

