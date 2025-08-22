Hallan el cadáver de un hombre en pozo petrolero de Anzoátegui: esta sería la causa de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de un hombre se localizó dentro de un poso petrolero inactivo del municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui.

Se trata de los restos de un hombre de 44 años de edad, quien quedó identificado como José Tomás Ortiz Maita.

De acuerdo con el informe de Diario La Calle, la autopsia confirmó que la muerte del ciudadano se produjo por una severa intoxicación con hidrocarburos.

Sustraía materiales del pozo petrolero

El hallazgo se realizó en un campo petrolero ubicado en la vía principal del sector de la comunidad indígena MaripiKaki, en la parroquia Cantaura.

El cuerpo fue localizado específicamente cerca de un tanque inactivo. Al parecer, el hombre acostumbraba ingresar a este tipo de instalaciones para llevarse algunos materiales.

Según el informe forense, para el momento de su hallazgo, Ortiz Maita tenía una data de muerte de aproximadamente entre 48 y 72 horas.

La causa oficial del deceso fue un edema cerebral e insuficiencia respiratoria aguda, como consecuencia de la intoxicación que sufrió.

Los restos de la víctima fueron reclamados por su pareja, quien se encargará de su trasladado hacia la ciudad de Anaco, donde se realizarán los actos fúnebres.

Barbero se entrega tras asesinar a su pareja

En un hecho aislado, el barbero Deninson Rincón Lozano, de 42 años de edad, quien está acusado como responsable por el asesinato de su pareja en Carabobo, se entregó ante las autoridades este lunes.

De acuerdo con el reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el hombre se presentó en una sede del Ministerio Público y quedó bajo custodia.

Rincón Lozano sería responsable del asesinato de su pareja, crimen que se registró el pasado domingo en el sector El Safari de Tocuyito, municipio Libertador.

Tras una acalorada discusión, el hombre agredió a la víctima, Nuvia Indira Perozo, de 44 años, y la ahogó en la piscina de su vivienda.

Rico detalló que, tras un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito, las autoridades lograron esclarecer el crimen, ocurrido en la Urbanización Casa Miel.

El detnido quedó a la orden del Ministerio Público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube