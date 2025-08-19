Barbero asesina a su pareja en una piscina: así encontraron a la víctima

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 44 años de edad fue violentamente asesinada en la piscina de un conjunto residencial de Carabobo. Autoridades habrían capturado al homicida.

La víctima quedó identificada como Nuvia Indira Perozo, de 44 años, cuyo cuerpo fue localizado por su familiares en una piscina del Conjunto Residencial Safari, en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador.

Barbero mata a su pareja tras discusión

De acuerdo con la publicación de Diario La Calle, se pudo conocer que aproximadamente a las 10:40 de la noche de este domingo, 17 de agosto, la mujer compartía con su pareja en el área recreacional.

Sin embargo, se inició una discusión entre ambos, tras la cual el hombre, supuestamente, sometió a Perozo, para luego sumergirla en el agua hasta causarle la muerte por ahogamiento.

Según los informes, familiares de la víctima, quienes estaban en la parte interna de la casa, propiedad de Nuvis, se percataron de lo sucedido y salieron al área de la piscina.

De manera inmediata, llevaron a la víctima hasta un centro asistencial en Tocuyito, pero ya no contaba con signos vitales.

Huye en la camioneta de la víctima

Tras cometer el crimen, el homicida, quien es barbero, huyó en una camioneta marca Toyota, modelo Tacoma, color gris, propiedad de la víctima.

Parientes de la fallecida alertaron a los organismos de seguridad, los cuales se desplegaron en la localidad para dar con el paradero del responsable.

Reportes extraoficiales señalaron que el hombre habría sido capturado; sin embargo, las autoridades no han confirmado esa información.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la sede del Senamecf.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube