Hombre abusa sexualmente de una víctima vulnerable en una iglesia: fijan fianza de miles de dólares

Un hombre enfrenta cuatro cargos por violación, como sospechoso por agredir a una mujer, quien estaba inconsciente, a las afueras de una iglesia.

Testigos del hecho informaron a las autoridades sobre lo ocurrido, tras observar al hombre mientras cometía los actos.

Oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (Tennessee, EEUU) trasladaron a la mujer a un hospital local poco después del incidente, pero falleció al llegar.

El sospechoso abusó de una mujer a las afueras de una iglesia

La policía identificó al sospechoso como Mohamed Mohamed, de 39 años de edad.

De acuerdo con el reporte de Fox, un equipo del Departamento de Bomberos de Nashville presenció la agresión sexual en una acera frente a la iglesia, cerca de las 9:30 de la noche.

Los funcionarios informaron que Mohamed intentaba subirle los pantalones a la víctima inconsciente. En ese momento, los bomberos detuvieron al sospechoso, llamaron a la policía y prestaron auxilio a la víctima.

En un video de vigilancia se pudo observar el momento cuando la víctima caminaba sola hacia la escalinata de la iglesia. La mujer, aparentemente, perdió el equilibrio y se sentó en un escalón. Se presume que la mujer estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Fue entonces cuando Mohamed se acercó y se sentó a su lado, informó la policía.

Fijan fianza de 300 mil dólares

El hombre inició el contacto físico con la víctima mientras ella perdía el conocimiento, al intentar apartarlo. Finalmente, la levantó de las escaleras, la puso en el suelo y la agredió sexualmente.

La policía afirmó que Mohamed se negó a ser entrevistado tras su detención. Se le fijó una fianza de 300 mil dólares.

Hasta el viernes, el médico forense todavía esperaba los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar la causa de la muerte de la víctima.

La policía identificó a la víctima como una mujer de 34 años quien, según se cree, se encontraba sin hogar.

