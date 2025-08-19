Reportan explosión por fuga de gas en Coche: bomberos difunden imágenes de las afectaciones

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este lunes, se registró una explosión en una vivienda de la Residencia El Hipódromo, Torre 1, ubicada en la avenida Intercomunal, parroquia Coche, Caracas.

La información la dio a conocer el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram.

“Escapé en tubería de gas directo ocasionó una deflagracion, con afectación 16 metros cuadrados daños en la estructura del inmueble resultando una persona con crisis nerviosa efectivos del C.B.C. dictan las medidas preventivas al caso”, indicó.

Otro reporte de la explosión

De acuerdo con el periodista Román Camacho, indicó que este siniestro dejó cuatro personas heridas, que paramédicos trasladaron a centros asistenciales.

“Pero no sufrieron heridas considerables y no hubo víctimas que lamentar”, dijo en su cuenta de la red social Instagram.

Agregó que las autoridades investigan que produjo este hecho, “presumen que una fuga en la tubería de gas directo fue el causante”.