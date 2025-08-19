PNB

Dos meses en un vehículo: la historia de una víctima de secuestro en el oriente venezolano

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público 

Por Yasmely Saltos
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 09:16 pm

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron la captura en flagrancia de un ciudadano acusado de secuestro en el estado Portuguesa. 

De acuerdo a la minuta policial, la detención se produjo luego de que la víctima de un secuestro previo alertara a las autoridades sobre la presencia del presunto agresor en su residencia.

El agresor, habría mantenido en cautiverio a la víctima durante aproximadamente dos meses, viviendo dentro del vehículo y trasladándose entre distintos estados del oriente venezolano.

El detenido, ya habría sido denunciado por su víctima y violó la medida de protección judicial vigente.

Durante el procedimiento le fueron incautados equipos electrónicos, dispositivos de comunicación, tarjetas de entidades financieras extranjeras y nacionales, así como herramientas de diversa índole, elementos que, según investigaciones del cuerpo policial, forman parte de las investigaciones en curso.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público por violación de la Ley Contra Secuestro y Extorsión, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

 

Lunes 18 de Agosto - 2025
