Hurtan camioneta en una cauchera de Caracas: conozca cómo fue recuperada en menos de 24 horas

Diversos organismos de seguridad del Estado recuperaron en menos de 24 horas una camioneta Jeep Cherokee, que robó una mujer del local Firestone, ubicado en la avenida Libertador.

Así lo informó la Policía de Chacao, en su cuenta de Instagram, precisando que el operativo lo realizaron junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía de Miranda y equipo de Emergencia del Ven 911.

Explicó que hicieron un “análisis de los vídeos recopilados por el Sistema de video-vigilancia del Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISEC) fueron claves para identificar y ubicar a la sospechosa”.

“A su vez, las cámaras de seguridad del establecimiento comercial permitieron visualizar a la persona involucrada, lo que facilitó su localización y posterior detención en la avenida Francisco de Miranda con calle Elice”, indicó.

En el lugar, detuvieron a Geilismey Gabriela Maita González, de 28 años, quien al momento del arresto reaccionó “diciendo improperios y agrediendo a los funcionarios policiales”.

“La camioneta hurtada fue localizada y recuperada en el sector La California Norte”, agregó.

La ciudadana quedó a la orden del Ministerio Público para continuar el proceso legal correspondiente.