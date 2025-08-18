Accidente

Múltiples víctimas tras choque: dos carros y una moto implicados

Dos personas perdieron la vida en la colisión. 

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 01:32 pm
Múltiples víctimas fue el saldo que dejó un choque múltiple en las últimas horas y que involucró dos carros y una moto.

Según se pudo conocer, el accidente se registró pasadas las 8:00 de la noche de este domingo 17 de agosto.

¿Qué se sabe del choque múltiple y las víctimas? 

El siniestro ocurrió específicamente en la carretera nacional Troncal 005, adyacente a Rectificadores Cepeda y diagonal a Asados Taguanes en el municipio Tinaquillo.

Reportes locales reseñaron que los vehículos involucrados fueron un Ford Fiesta de color negro, un Mercedes Benz 250s de color beige y una motocicleta Bera SBR de color azul.

De igual modo, se informó que el conductor de la moto y su acompañante fallecieron y quedaron identificadas como Sendry Chirinos (40) y Bryanny García (36).

¿Quiénes son los lesionados?

De manera extraoficial, el canal de emergencia de Telegram reveló que hubo ocho personas heridas, entre las que figuran: 

  •  José Álvarez (27 años): Traumatismo multisistémico.
  •  Elizabeth de Pinto (58 años): Posible fractura de cadera.
  •  Jhoiler Lima (25 años): Posible fractura en la rótula de la pierna izquierda.
  •  Yerilec Waleska Arteaga (24 años): Posible traumatismo en el tórax.
  •  Darlin Pinto (29 años): Traumatismo en el fémur.
  • Darlin Arteaga (20 años): Traumatismo en la muñeca izquierda (articulación radiocarpiana).
  •  Infante de 5 años: Traumatismo multisistémico.
  • Niño de 8 años: Traumatismo facial en la frente.

 Cinco de los afectados recibieron soporte vital básico por parte del equipo de rescate y fueron trasladados al Centro Asistencial Joaquina de Rotondaro para recibir atención médica.

