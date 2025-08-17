En video: aparatoso accidente en La Valle-Coche este 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo 17 de agosto, se registró un aparatoso accidente en La Valle-Coche.

A través de redes sociales se conoció que el siniestro ocurrió con dirección a La Rinconada.

Aparatoso accidente en La Valle-Coche

De acuerdo con el reporte, en el accidente estuvieron involucrados varios vehículos.

Presuntamente, el conductor de una camioneta Wagoneer habría perdido el control del vehículo y chocó de frente contra otra camioneta, que tras el impacto se volteó y colisionó con un camión cargado de productos de aseo personal y varios motorizados.

El suceso ocasionó congestionamiento vehicular. Al lugar acudieron paramédicos de los Ángeles de la Autopista, Bomberos de Caracas, GNB y PNB Tránsito.

De manera extraoficial se supo que al menos 11 personas resultaron heridas en el siniestro.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube