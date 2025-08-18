Mató a más de 90 mujeres: así operaba el asesino en serie más letal de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El caso del asesino en serie Samuel Little dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. El hombre, quien quedó condenado a tres cadenas perpetuas, confesó haber asesinado a más de 90 mujeres.

Los crímenes se desarrollaron durante cuatro décadas y alcanzaron una cifra de víctimas superior a la de cualquier otro homicida en ese país.

El FBI verificó 50 de esos crímenes y trabaja en otros 43 casos relacionados con las confesiones del criminal, publicó La República.

Mató a mas de 90 mujeres sin dejar rastro

Sus víctimas murieron por estrangulamiento, lo que dificultó durante años que las muertes fueran registradas como homicidios; esto le permitió actuar con impunidad en distintos estados.

Samuel Little acumuló más de cien arrestos por secuestro, violación y robo a mano armada. Sin embargo, siempre conseguía recuperar la libertad.

Finalmente, en el año 2013, la justicia de Los Ángeles logró condenarlo por el asesinato de tres mujeres, entre 1987 y 1989.

Posteriormente, en 2018, una prueba de ADN lo vinculó con la muerte de Denise Christie Brothers en Texas.

A partir de ese hallazgo, el detective James Holland consiguió que Little hablara sobre sus crímenes y detallara cómo elegía a sus víctimas. El hombre se fijaba en mujeres pobres, afroamericanas, con adicciones o en situación vulnerable.

Según el FBI, este perfil social facilitó que sus homicidios quedaran invisibles en expedientes clasificados como sobredosis o muertes accidentales.

El FBI, a través del Programa de Captura de Criminales Violentos (ViCAP), identificó patrones comunes en los homicidios de Little, vinculándolos con al menos 14 estados del país.

Así operaba el asesino serial

Su modus operandi seguía un esquema repetitivo: se ganaba la confianza de mujeres vulnerables; luego, les ofrecía drogas o alcohol. Finalmente, las golpeaba y luego las estrangulaba.

El asesino evitaba dejar señales evidentes como disparos o heridas punzantes.

La brutalidad de su fuerza quedó evidenciada en una de sus víctimas, quien sufrió la rotura de la columna vertebral tras recibir un golpe en el abdomen.

En 2019, el FBI confirmó que todas las confesiones de Samuel Little eran “altamente creíbles”. Según los investigadores, recordaba nombres de calles, bares y la ubicación exacta de cuerpos enterrados décadas atrás, indicó la BBC.

Sin embargo, nunca mostró arrepentimiento. Se le describió como un “psicópata carismático” que narraba sus crímenes con entusiasmo, incluso entre risas.

“Dios me hizo de esta manera, entonces, ¿por qué debería pedir perdón? Dios sabía todo lo que hacía”, dijo Little en conversación con la detective Crystal LeBlanc.

Antes de Little, el récord de homicidios pertenecía a Gary Ridgway, el “asesino de Green River”, con 49 homicidios confirmados.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube