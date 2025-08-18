El Cicpc lo descubrió: arrestan a estafador de bancos que actuaba en la red

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el arresto de un hombre por estar implicado en estafas bancarias digitales.

El director del Cicpc, Douglas Rico, ofreció los detalles de la captura que ejecutaron en el estado La Guaira.

¿Cómo arrestan al estafador de bancos que actuaba en la red?

Las investigaciones de los agentes de la Delegación Municipal La Guaira permitieron la detención de Carlos Franco Molina Miliani (38), en la Avenida Carlos Soublette, parroquia La Guaira, municipio La Guaira, por acceso indebido a sistemas financieros de la empresa Distribución de Gas del estado La Guaira, C.A.



A través de sus habilidades informáticas, bajo la modalidad de “phishing”, recuperaba fraudulentamente el dinero.

Accedía ilegalmente a las cuentas bancarias de la empresa y, una vez dentro, procedía a sustraer el dinero sin el consentimiento de los propietarios, afectando gravemente su patrimonio económico.



El modus operandi del estafador consistía en transferir el dinero sustraído a otras cuentas de manera aleatoria.

Luego, se comunicaba con los titulares de esas cuentas, haciéndose pasar por un cliente o un representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero, alegando haberlo transferido por error, logrando timar a estas personas, quienes le hacían el reintegro, obteniendo así un lucro económico de manera ilícita y evadiendo el rastreo de los fondos originales.



Tras ser detenido, se ubicaron un celular y una tablet. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

