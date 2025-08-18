Fuertes lluvias dejan un hombre fallecido en Caracas: bomberos revelan imágenes de los daños

Suscríbete a nuestros canales

Las lluvias torrenciales que cayeron sobre la ciudad de Caracas, en horas de la noche de este domingo, causaron fuertes daños en la parroquia Sucre.

De acuerdo con el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios Salazar, funcionarios del cuerpo de seguridad ciudadana se trasladaron hasta la carretera vieja de El Junquito, precisamente hasta el sector El Amparo, para atender la situación.

El funcionario detalló que las fuertes lluvias causaron una fuerte corriente de agua en el sector la cual arrastró varios vehículos.

Muere un hombre tras fuertes lluvias en Caracas

En medio de la creciente, falleció el ciudadano Jesús Emilio Duran, de 40 años de edad, quien conducía un vehículo tipo motocicleta, marca SKYJO, placas AC1X25J. El hombre quedó atrapado bajo la parte delantera de un vehículo de transporte público.

La alcaldesa del municipio Libertados, Carmen Meléndez, así como las comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Caracas, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Explosión de bombona en Catia

En un hecho aislado, este sábado , 16 de agosto, se registró la explosión de una bombona de gas en Gramoven, en Caracas, lo que ocasionó un incendio que afectó una vivienda.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro, el cual se registró en una casa sin número, en el sector La Cruz en Gramoven, parroquia Sucre, municipio Libertador.

El funcionario detalló que el escape de gas en una bombona de 10 kilos causó la explosión y posterior incendio de la estructura fabricada con material rudimentario.

No se registraron personas fallecidas tras el incidente.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube