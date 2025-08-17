Explota una bombona en Gramoven este 16 de agosto: así afectó a la vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se registró la explosión de una bombona de gas en Gramoven, en Caracas, causando un incendio que afectó una vivienda empírica.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Explota una bombona en Gramoven

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro tuvo lugar en una casa sin número, en el sector La Cruz en Gramoven, parroquia Sucre, municipio Libertador, en Caracas.

Asimismo, señala que un escape de gas de una bombona de 10 kilos, causó la explosión de la misma, provocando el incendio de una vivienda.

Daños por explosión de una bombona en Gramoven

En este sentido, el comandante general del CBC, aseguró que tras la explosión, la vivienda fue totalmente consumida por el incendio.

Agrega Palacios que efectivos del CBC ejecutaron labores de extinción de llamas para sofocar el incendio, "con material rudimentario".

Finalmente, aseguró el comandante del CBC que tras el siniestro no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

