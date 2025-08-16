Detienen a extorsionador de comerciantes en Zulia: conoce cuál era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez), lograron la captura de un delincuente apodado el “Teniente Mosquera”, en respuesta a una serie de denuncias realizada por pequeños comerciantes que hacen vida en el mercado Las Pulgas y sus alrededores.

De acuerdo a la minuta policial publicada en la cuenta oficial de Instagram, del citado cuerpo de seguridad, este sujeto se identificaba como “Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana” y entregaban panfletos a las víctimas en el que les exigía la cantidad de 750 bolívares y que en la fecha decembrina la cifra aumentaría a mil, para que pudieran ejercer sus actividades económicas sin problemas.

Tras horas de trabajo lograron la captura en flagrancia de Jean Carlos Mosquera, de 55 años, quien tenía en su poder 894 panfletos, los cuales entregaba a sus víctimas donde les exigía el pago de la extorsión.

El sujeto quedó bajo órdenes del Ministerio Público para su respectiva condena.

