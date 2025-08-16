Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres quedaron detenidas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de ser descubiertas por su presunta implicación en un robo en el que habrían usado un conjunto de sustancias psicotrópicas para incapacitar a las víctimas (burundanga).

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron en una residencia en la urbanización Alto Prado del municipio Baruta, estado Miranda.

¿Cómo usaban burundanga dos mujeres para robar en Baruta?

Las aprehendidas se hicieron pasar por integrantes de una fundación de recolección de ropa para entrar a la vivienda.

Una vez dentro, usaron un gas que hizo que las residentes perdieran el conocimiento, permitiéndoles robar alrededor de 800 gramos de oro en joyas.

Las víctimas denunciaron el hecho y, junto a una comisión policial, identificaron a las sospechosas.

Durante la detención, las mujeres intentaron agredir a los agentes con la misma sustancia, pero fueron neutralizadas.



Se les incautaron bolsos, teléfonos y un estuche con el gas tóxico.



​Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público en materia de Delitos Graves, y se presume que forman parte de una banda organizada dedicada al robo de viviendas con esa modalidad serial.

Cómo actuar si te echan burundanga

Alberto Contreras, criminólogo, explicó que, aparte de la burundanga, los delincuentes mezclan otras sustancias, y así el efecto es más potente.

Si la persona fue tocada con burundanga en la mano y la lleva a su cara, donde la sustancia puede entrar por la boca o nariz, el efecto tiene 10 minutos aproximados para atacar.

“Los primeros minutos son claves, hay que resguardarse en una zona con muchas personas”, expresó.

Asimismo, señaló que es importante no quedarse solo, debido a que el delincuente puede seguir cerca del lugar.

“Lo recomendable es entrar a un establecimiento o buscar a alguien de seguridad y no abandonar el lugar hasta sentirse bien”, apuntó.

También pueden pedir ayuda por teléfono a alguien cercano, ya que no se recomienda irse con extraños.

Por ahora no existe un medicamento, ya sea pastilla o líquido, que pueda contrarrestar los efectos de la burundanga al momento de ser ingerido.

Se le recomienda a la víctima descansar y esperar a que los efectos pasen; luego de eso, visitar a un doctor y realizarse un examen toxicológico.

