¡De terror! Asesinan a una pareja de venezolanos en su vehículo: esto es lo que sabe la policía

La autoridades investigan la muerte de una pareja venezolana, asesinada dentro de su vehículo en un barrio de Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Keimer Gabriel Medina, de 34 años, y Yudennys Daniela Vallenilla, de 30, informó El Regional del Zulia.

El trágico suceso ocurrió en el barrio Senador Hélio Campos, al oeste de Boa Vista, Brasil. La hija de 11 años de Medina, lo presenció todo.

¿Qué ocurrió con la pareja de venezolanos?

Según las autoridades, la pareja se encontraba dentro de su vehículo junto a la menor cuando un hombre armado se les acercó y les disparó, el pasado martes.

Medina recibió dos disparos en la cabeza y uno en el hombro, mientras que a Vallenilla la impactó un disparo en la cabeza. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, ambos murieron en el lugar.

Testigos del hecho señalaron que, momentos antes, un auto blanco había estado rondando la zona.

El sospechoso se acercó al vehículo de las víctimas, habló con Medina y, poco después, se subió al auto familiar. Durante el trayecto, el hombre sacó un arma y abrió fuego contra la pareja.

Otros detalles sobre investigación del asesinato de los venezolanos

La policía brasileña investiga la muerte de la pareja y, hasta el momento, no ha sido capturado el agresor, el cual huyó a pie del lugar de los hechos.

La niña, a salvo, salió del vehículo y pidió ayuda. Su madre y otros familiares acudieron al lugar cuando se enteraron de la noticia.

Las autoridades acudieron al lugar e incautaron el auto de la pareja para iniciar la investigación. Por los momentos no descartan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas.

La policía continúa examinando los videos de seguridad de la zona para identificar al hombre. Las autoridades esperan que la niña pueda dar una descripción del agresor para hacer un retrato hablado y lograr su captura.

